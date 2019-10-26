Памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому хотят установить в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-26T10:19:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске в следующем году планируют установить памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Об этом сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников на конференции «Сибиряковские чтения – 2019», посвященной 210-летию со дня рождения Н.Н. Муравьева–Амурского. По информации пресс-службы городской администрации, уже готов эскиз монумента.

– Общественность давно ставит вопрос о том, чтобы имя Муравьева-Амурского было увековечено в Иркутске не только в барельефе «покорителям Сибири» памятника Александру III, - цитирует пресс-служба Дмитрия Бердникова. – Масштабы личности Николая Муравьева-Амурского выходят далеко за пределы города Иркутска и региона даже в тех исторических границах, когда Восточная Сибирь простиралась от Енисея до Аляски. Он является одним из тех людей, о которых должен знать каждый иркутянин.

В рамках конференции состоялась также презентация монографии «Государственная власть и общество: на материалах городов Иркутской губернии XIX – начала ХХ вв.».

В научно-практической конференции принимает участие около 70 человек, в числе которых доктора наук, профессора, доценты, научные сотрудники, магистранты и студенты – представители научных, образовательных, просветительских организаций и музеев из Иркутска и Иркутской области, Московской области, Новосибирска, Красноярска, Якутска, Улан-Удэ и Читы.

ИСТОЧНИК KP.RU