Гость из Австралии: летучая лисица поселилась в Иркутской зоогалерее

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-26T14:36:23+03:00

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В Иркутской зоогалерее появился новый обитатель. В стенах зоопарка поселилась гигантская австралийская летучая лисица. Другое название у животного – калонг. Редкое животное нарекли Фрэдисом, сообщает координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

- Таких животных на все российские зоопарки всего три или четыре, - говорит Людмила Ивушкина. – Вблизи такого зверя вы точно нигде больше не увидите, а у нас - увидите.

Пока Фрэдис ещё маленькая, ей всего девять месяцев. Выкармливали ее в зоопарке с совсем юного возраста и, как выяснилось, никому не показывали, пока она не подросла и не окрепла. По словам Людмилы Ивушкиной, взрослая особь летучей лисицы может достигать до 40 см. в длину, а крылья в размахе могут быть больше метра.

Увидеть австралийскую летунью можно в Доме природы. Сотрудники зоопарка уверяют, что она очень общительная.

ИСТОЧНИК KP.RU