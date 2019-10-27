СЕГОДНЯ 04:33 2019-10-27T04:40:56+03:00

Погода на 27 октября в Иркутске: днем небольшой снег и до +1 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Выходя в воскресенье, 27 октября из дома жителям Иркутска стоит одеваться теплее. И это неудивительно, ведь с каждым днем становится все холоднее. Синоптики обещают в нашем городе днем небольшой мокрый снег и юго-восточный ветер 4-9 м/с с переходом на северо-западный и порывами до 16 м/с. Столбик термометра покажет -1, +1 градус.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем переменная облачность, местами набольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ветер ночью юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, порывы местами до 14 м/с, днем западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, температура ночью -3,- градусов, при прояснении -12,-17°, днём -4,+1°, местами -5,-9 градусов. Добавим, что снег в Иркутской области ожидается и 28 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU