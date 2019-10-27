2019-10-27T05:46:12+03:00
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Улан-Удэ

Госпитализировано три человека
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Восемь человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Улан-Удэ. Фото: группа "ДТП 03RUS"Восемь человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Улан-Удэ. Фото: группа "ДТП 03RUS"
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Крупная авария произошла днем, 26 октября в Улан-Удэ. Водитель «ВАЗ-2107», выезжая с улицы Кабанской на федеральную трассу «Р-258 Байкал», на перекрестке не уступил дорогу машине скорой помощи и врезался в нее. После этого неотложка протаранила еще и Тойоту. Не обошлось без пострадавших.

- В аварии травмы получили восемь человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Госпитализация понадобилась 58-летнему водителю отечественного автомобиля и двум пассажиркам «Тойоты» в возрасте 20 и 52 лет. Еще трое человек – 28-летняя водитель и ребенок из Тойоты, а также 44-летний пассажир «ВАЗа» после осмотра медиками отпущены домой.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины этой аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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