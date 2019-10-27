Хоккеистки иркутского «Рекорда» вышли в полуфинал Кубка мира в Швеции

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-27T09:13:15+03:00

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Хоккеистки иркутского «Рекорда» уверенной поступью идут к победе на главном клубном турнире. Наши девчонки вышли в полуфинал Кубка мира, который проходит в Швеции.

На групповом этапе иркутянки одержали четыре победы в четырех матчах, забив 26 мячей и не пропустив ни одного. Рекордсменки уверенно обыграли шведские клубы «Вилла», «Сандвикен», «Скире» и «Каребю». В полуфинале Кубка мира сибирячки скрестят клюшки с «Вестеросом». Встреча пройдет 27 октября и начнется в 19.55 по иркутскому времени. Болеем за наших! Напомним, именно хоккеистки «Рекорда» являются действующими обладателями Кубка мира.

Добавим, что еще одна иркутская команда выступила на этом Кубке мира неудачно. «Сибскана» не смогла выйти из группы, одержав лишь одну победу.

ИСТОЧНИК KP.RU