370 телят спасли из огня во время пожара на ферме в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:41 2019-10-27T09:41:51+03:00

370 телят спасли из огня во время пожара на ферме в Аларском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Изменить размер текста: A A

ЧП на ферме в селе Зоны Аларского района произошло в ночь на 27 октября. Там загорелся телятник с животными внутри. Первыми к месту пожара приехали добровольцы из пожарной команды села Зоны, а еще через несколько минут помощь подоспела из поселка Кутулик.

К этому моменту горела кровля телятника на общей площади 280 квадратных метров. Дым тут же заполнил здание, кроме того, была угроза, что огонь перекинется на соседние строения.

- В первую очередь в соседний коровник эвакуировали животных, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Несмотря на плотное задымление, из огня удалось спасти 370 телят. Ну а пожар полностью потушили через два часа. Огонь успел уничтожить крышу на площади 280 квадратных метров, также закопчены оказались стены внутри. Никто не пострадал.

По предварительной версии, причиной пожара в телятнике стало короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU