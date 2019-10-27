Рой Джонс в Иркутске: легендарный боксер проводит мастер-класс для сибирских детей

СЕГОДНЯ 11:43 2019-10-27T11:43:08+03:00

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Дождались! Легендарный боксер Рой Джонс-младший, как и обещал приехал в Иркутск. 27 октября чемпион мира дает мастер-класс для сибирских юных спортсменов в рамках своего социального проекта «Путь к абсолютной победе». Его суть заключается в том, что Рой Джонс, который уже получил российское гражданство, ищет в нашей стране талантливых боксеров в возрасте от 10 до 17 лет, и помогает им развиваться.

- В первую очередь я приехал в Сибирь, потому что мне подсказали, что в здесь много талантливых ребят, - сказал Рой Джонс по прилету в Иркутск. – А в России я нахожусь, чтобы развивать бокс и выводить его на новый уровень.

Целый месяц ребята из Иркутской области присылали Рою Джонсу видео своих тренировок и спаррингов, в которых показывали все свое мастерство. Ну а сам боксер, пересмотрев ролики, выбрал лучших из лучших. Из Приангарья попасть в команду Роя Джонса захотели более 400 юных спортсменов. Из них на тренировке в Иркутске боксер выберет около 10 юных спортсменов.

СПРАВКА «КП»

Рой Джонс- младший

Родился: 16 января 1969 года во Флориде.

Достижения: чемпион мира по боксу в четырех разных весовых категориях.

Серебряный призер Олимпиады 1988 года.

На профессиональном ринге выступал с 1989 по 2018 годы. В начале 2000 годов считался лучшим боксером мира в независимости от весовой категории.

Единственный боксер в истории, который после завоевания чемпионского титула в среднем весе — стал чемпионом мира во втором среднем, полутяжелом и супертяжелом весах. По версии многих изданий, входит в топ-50 лучших боксеров за всю историю этого вида спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU