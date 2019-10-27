Сергей Сокол: "Мастер-класс с Роем Джонсом - отличный шанс открыть мир большого спорта"

СЕГОДНЯ 15:47 2019-10-27T16:04:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол встретился с чемпионом мира по боксу Роем Джонсом-младшим. Напомним, легендарный боксер 27 октября приехал в Иркутск, чтобы дать мастер-класс юным спортсменам в рамках своего социального проекта «Путь к абсолютной победе». Суть проекта заключается в том, что Рой Джонс ищет по всей России талантливых боксеров в возрасте от 10 до 17 лет, и помогает им развиваться.

Все ребята, которые попали на мастер-класс в Иркутске, прошли предварительный отбор – для этого нужно было прислать три небольших видео: бой с тенью, спарринг с партнером, работа с грушей. После тренировки в нашем городе, Рой Джонс должен отобрать 10 победителей. Каждого из них ждет денежный приз, перчатки и экипировка, а также путевка на сборы с Роем Джонсом.

- Для ребят это отличный шанс открыть для себя мир большого спорта, - отметил Сергей Сокол на встрече с легендарным спортсменом и детьми. - Вы все уже победители, так как не побоялись рискнуть и вступить в эту непростую чемпионскую битву. Кому-то сегодня повезет чуть больше, кому-то меньше, но в любом случае этот день вам запомниться и создаст дополнительный стимул для занятий спортом. Законодательное Собрание уделяет большое внимание развитию спорта в регионе, в том числе среди детей и подростков. У нас открываются физкультурно-оздоровительные комплексы. Нередко спортивный инвентарь и форма приобретаются за счет проекта «Народные инициативы», который также курируют депутаты ЗакСобрания и финансирование которого на 2020 год планируется увеличить.

Добавим, что сам Рой Джонс выразил надежду, что подобные встречи с юными спортсменами и отборы лучших из лучших станут ежегодными.

ИСТОЧНИК KP.RU