СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-27T16:18:43+03:00

ДТП на трассе «Байкал»: один человек погиб, пятеро пострадали. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

На 178 километре столкнулись Тойота Камри и Тойота Пассо

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Крупное ДТП произошло вечером, 27 октября на федеральной трассе Р-258 «Байкал». Около 19 часов, на 178 километре столкнулись Тойота Пассо, которая ехала из Улан-Удэ в сторону Байкальска и Тойота Камри.

- На месте погибла 42-летняя женщина, которая находилась за рулем Тойоты Пассо, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того травмы получили водитель Тойоты Камри, а также ребенок из Пассо. Всех пострадавших доставили в больницу.

Кто стал виновником этой аварии пока не известно. Все обстоятельства на месте ДТП выясняют инспекторы ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU