2019-10-28T03:39:29+03:00
Общество

Большой этнографический диктант напишут в Иркутской области

Проверить свои знания может каждый
Мария КНЯЗЕВА
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Большой этнографический диктант напишут в Иркутской областиБольшой этнографический диктант напишут в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Международная акция «Большой этнографический диктант» пройдет 1 ноября. Иркутская область вновь присоединится к проверочной работе. Диктант проверит знания россиян, и не только россиян, о народах, проживающих в России.

- Акция поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке, приводят слова доктора исторических наук, профессора РАН Алексея Загребина на официальном сайте акции.

В Приангарье писать проверочную работу будут в Иркутске, Свирске, Саянске, Братске, Усть-Илимске, Ангарске, Зиме, Нижнеудинске, Бодайбо, Вихоревке, в Аларском, Иркутском, Братском и Нижнеилимском районах. Адреса - здесь. Для тех, кто не сможет прийти на площадки диктанта, принять участие можно онлайн, с 1 по 4 ноября ответив на вопросы на сайте.

Стоит отметить, что «Большой этнографический диктант» пройдет в России в четвертый раз. В 2018-ом году участниками стали 392 тыс. человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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