2019-10-28T04:24:07+03:00
Общество

Носил Ольгу Бузову на руках: иркутянин продолжил борьбу за любовь популярной певицы

Ольга Бузова на Бали с Кириллом Шульгиным из Иркутска
Мария КНЯЗЕВА
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Ольга Бузова с Кириллом Шульгиным из Иркутска на БалиОльга Бузова с Кириллом Шульгиным из Иркутска на БалиФото: Борис КУДРЯВОВ
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Телевизионный проект «План Б» продолжается и иркутянин в числе претендентов на руку и сердце Ольги Бузовой продолжает бороться за любовь популярной артистки. Третью серию шоу показали по ТВ. Бузова придумала на это раз не совсем обычное задание: чтобы быть уверенной в своих избранниках она решили проверить мобильники парней. Заглянуть в смартфоны только двух участников ей не удалось. Один отказался сам дать свой гаджет. А Кирилл Шульгин из Иркутска был согласен доверить Ольге телефон, но отметил, что это не совсем приятная процедура и неожиданно Бузова его поддержала.

- Ты прав, у человека должно быть личное пространство, я не буду смотреть твой телефон, - подытожила певица.

А после отметила, что это были слова настоящего мужчины. Однако, на завершающей церемонии Бузова сказала, что не видит себя рядом с Кириллом.

- Я люблю чтобы мужчины был выше меня, спортивного телосложения, - начала бывшая участница «Дом-2». - Ты меня хоть на руки поднять сможешь?

Сибиряк не растерялся и поднял избранницу на руки.

- Я говорю тебе «да», - прошептала Ольга Бузова. Это означало, что Шульгин проходит в следующий этап.

- Ошибочно предполагать, что если я не самый высокий на проекте, что во мне нет силы, - отметил потом в интервью Кирилл.

Стоит отметить, что на проекте «Дом 2» одна из первых и самых ярких пар была Ольга Бузова и Роман Третьяков, который ростом был тоже ниже артистки. Так что у нашего земляка есть все шансы завоевать сердце певицы.

Напомним, шоу «План Б», в котором телеканал ТНТ дает возможность найти свою вторую половинку комику Тимуру Батрутдинову и Ольге Бузовой, началось 13 октября. Сначала Кирилла выбрала для шоу мама Ольги, потом сама Бузова дала сибиряку шанс. В каждой серии певица отмечает, что ей очень нравится голос Кирилла Шульгина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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