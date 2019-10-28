Не смогли отстоять титул: хоккеистки иркутского «Рекорда» проиграли в полуфинале Кубка мира

СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-28T06:28:20+03:00

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Возвращаются домой с пустыми руками. Хоккеистки иркутского «Рекорда» проиграли в полуфинале Кубка мира шведскому «Вестеросу» со счетом 1:2, и не смогли отстоять завоеванный в прошлом году титул.

При этом на групповом этапе подопечные Александра Межуева выступили удачно. В четырех матчах наши девчонки добились четырех побед, забив 26 мячей и не пропустив ни одного.

- Но оппонент в полуфинале у «рекордсменок», оказался непростой, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России. — Хоккеистки «Вестероса» в матче с россиянками установили настоящий шлагбаум на подходе к своим воротам. Все 60 минут основного времени «Рекорд» не смог взломать оборону шведок — сделать это удалось Анне Нецветаевой лишь на третьей добавленной минуте с углового. А вот капитан «Вестероса» Малин Перссон сделала это к тому времени уже дважды: на 8-й минуте первого тайма и 57-й секунде второго 95-му номеру скандинавок удались неотразимые дальние удары.

Добавим, что вторая иркутская команда — «Сибскана» выступила на этом Кубке мира хуже «Рекорда». В матче за 7-е место подопечные Василия Карелина уступили «Скире» со счетом 0:6.

ИСТОЧНИК KP.RU