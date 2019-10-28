Сибиряки продолжают попадаться на схему мошенников "звонок из банка"

СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-28T07:16:55+03:00

Полиция предупреждает: ни в коем случае не сообщайте данные своих банковских карт и коды из СМС. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция предупреждает: ни в коем случае не сообщайте данные своих банковских карт и коды из СМС

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Под чары мошенников, когда речь идет о "спасении" сбережений сложно не попасть, об этом теперь точно известно жителям Слюдянки. Зная о том, как действую аферисты, потерпевшие все равно попались на удочку аферистов.

- С начала октября жертвами мошенников стали четыре жителя Слюдянского района, - сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области, - Две женщины, 70 и 36 лет, и 47-летний мужчина стали жертвами лжеработников банка, еще один мужчина перевел предоплату за автомобиль.

Схема звонка из банка давно известна, и как признались потерпевшие, они знали о ней, а одна из женщин даже предупреждала своих знакомых, однако сама стала жертвой.

Сначала поступил звонок, мужчина с уверенным голосом представился сотрудником безопасности банка. Он сообщил, что с карт жертв пытаются снять деньги. Доверившиеся потерпевшие сообщили аферистам данные своих банковских карт и коды из СМС. Получив доступ к счетам, мошенники списали деньги, всего они присвоили 200 тысяч рублей.

Еще один из распространенных способов обмана - это аванс за машину. Аферисты размещают объявление о продаже авто. Как правило это очень привлекательное предложение, хорошее авто по очень доступной цене. Не желая упускать такой вариант, покупатель идет на условия продавца и переводит аванс. После чего аферист перестает выходить на связь, а объявление о продаже машины удаляет. На эту схему и попался сибиряк, который перевел мошеннику 3 тысячи рублей.

Полиция продолжает напоминать, ни в коем случае не сообщайте данные своих банковских карт и коды из СМС, если вам позвонили "из банка". Сотрудники банка никогда не звонят сами. И перед тем, как переводить деньги незнакомцам стоит несколько раз проверить информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU