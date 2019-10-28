У ангарчанина конфисковали трактор, за который он не смог отдать кредит

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-28T07:11:48+03:00

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Накануне 61-летний житель Ангарска лишился трактора из-за того, что не захотел отдавать за него кредит. Некоторое время назад он обратился в микрофинансовую организацию, где ему выдали ссуду на покупку сельскохозяйственной техники. Вскоре он смог купить трактор и первое время исправно вносил ежемесячные платежи по кредиту.

- Через некоторое время мужчина понял, что больше не может расплачиваться за технику и просто перестал вносить платежи в микрофинансофую организацию, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. - Из-за этого представители компании подали в суд на должника.

Суд встал на сторону микрокредитной организации и постановил, что приставы должны изъять у должника транспортное средство, за которое он не может выплатить кредит. Однако мужчина не захотел отдавать сельскохозяйственную технику, поэтому им пришлось самостоятельно разыскивать трактор. Оказалось, что нужная машина находится в Усольском районе. Тогда судебные приставы отправились туда и все равно арестовали технику. В ближайшее время трактор продадут, а полученные деньги переведут на счет микрофинансовой организации.

ИСТОЧНИК KP.RU