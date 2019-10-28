Приемные семьи для пожилых людей появились в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-28T11:31:12+03:00

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С января 2019 года в Иркутской области вступил в силу закон о создании приемных семей для пожилых людей и инвалидов. Возможностью принять в свой дом человека преклонного возраста воспользовались семьи из 14 районов области. Жители Балаганского, Зиминского, Куйтунского, Усть-Илимского, Усольского, Заларинского, Черемховского, Боханского, Чунского, Тайшетского, Качугского, Киренского, Эхирит-Булагатского и Слюдянского районов не остались в стороне и согласились помочь тем, кто не может позаботиться о себе сам.

- В приемные семьи попадают одинокие пожилые люди от 80 лет. У них нет родственников, или они не общаются с ними. У некоторых нет жилья, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. – Всего 27 человек нашли новые семьи. 17 из них имеют инвалидность, а трое старше 90 лет.

Для того чтобы найти новую семью, старики обращались в комплексные центры социального обслуживания с заявлением. Сотрудники центра помогли им подготовить документы и заключить договор. Опекунами для людей преклонного возраста смогли стать не только полноценные семьи, но и одинокие мужчины и женщины разных возрастов.

Согласно договору человек, который принимает нового члена семьи, должен обеспечить ему постоянный уход, горячую еду и теплую одежду. Опекун должен помогать нуждающемуся принимать пищу и ванну, устраивать прогулки.

За исполнением обязанностей следят специалисты социальных центров. Каждый месяц они будут приезжать в дома к старикам и наблюдать за тем, в каких условиях они проживают, оценивать полноту ухода, проверять использование бюджета семьи. Если условия договора будут нарушены, то его могут расторгнуть.

Гражданин, который взял на попечительство пожилого человека, будет получать ежемесячную выплату. Ее размер зависит от района проживания: от 3900 до 4225 рублей. Размер выплаты может быть увеличен на 50%, если нуждающийся является инвалидом I группы или достиг возраста 80 лет.

Сейчас тенденция помогать людям, которые не могут позаботиться о себе, набирает популярность. Все больше людей не хочет оставаться в стороне. Поступают новые заявление от граждан, которые хотят принять в свою семью человека в почтенных годах или инвалида.

ИСТОЧНИК KP.RU