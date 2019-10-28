Разыскиваются родственники Георгия Марилова - фронтовика, ушедшего на войну из Иркутска

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-28T13:28:58+03:00

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Разыскиваются родственники старшего сержанта Георгия Ивановича Марилова, чтобы передать им награду - медаль "За отвагу". В Иркутске семья Марилова проживала по адресу улица Ушаковская, дом 11. Родственникам необходимо обратиться в военный комиссариат Октябрьского и Правобережного округов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С помощью сайта "Подвиг народа" "Комсомолке" удалось найти подробности подвига фронтовика.

Георгий Марилов родился в 1922 году. С самого начала войны в 1941 году он был призван на фронт Слюдянским РКВ. В 1943 году он получил медаль «За отвагу».

- Под пулями противника Георгий Иванович обеспечивал четкую и бесперебойную радиосвязь между батареями и командным пунктом, - сообщает сайт «Подвиг Народа». – Рискуя своей жизнью, он переносил рации в разные места, чтобы связь не прерывалась ни на секунду.

В январе 1945 Георгий Иванович был награжден Орденом Красной Звезды. При штурме небольшого города в Белоруссии, Георгий Иванович обеспечивал непрерывную связь между батареями. Благодаря его отваге батарея смогла уничтожить четыре огневые точки и взять город.

Выписка из приказа о награждении

ИСТОЧНИК KP.RU