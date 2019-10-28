2019-10-28T15:25:06+03:00
Общество

В Иркутской области снизилось число заболевших ОРВИ

Число сибиряков подхвативших вирус ниже эпидемиологического порога
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Число сибиряков подхвативших вирус ниже эпидемиологического порога.Число сибиряков подхвативших вирус ниже эпидемиологического порога.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Несмотря на ухудшение погоды, сибиряки пока успешно противостоят вирусам. За последнюю неделю даже снизилось число заболевших ОРВИ - 12 208 человек, неделей ранее было 13 082. До эпидемии нам пока далеко. Среди детей количество подхвативших простуду в сравнении с неделей ранее остается на уровне около 9,5 тысяч. Больше температурящих только среди малышей.

За неделю в нашей области выросло количество жителей поставивших прививки.

- В Иркутской области привито больше 602 тысяч человек, в том числе 134,5 тысячи проживающих на территориях, пострадавших от паводка, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, - До конца ноября планируют вакцинировать половину жителей региона, это 1, 25 миллиона человек.

Прививки против гриппа снизят риск заболеваемости и как следствие, тяжелых осложнений, таких как, бронхит, отит, пневмония или миокардит.

Нужно помнить, что подхватить грипп легко. Один больной может заразить до 40 здоровых. Поэтому поставить вакцину особенно рекомендуется тем, кто контактирует с большим количеством людей. Прежде всего это врачи, учителя и воспитатели, водители общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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