2019-10-28T14:27:17+03:00
Общество

Сильный ветер ожидается в некоторых районах Иркутской области 29 октября

Скорость ветра достигнет больше 20 метров в секунду
Виктория ГЕРКО
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Сильный ветер ожидается в некоторых районах Иркутской области 29 октября.Сильный ветер ожидается в некоторых районах Иркутской области 29 октября.Фото: Влад КОМЯКОВ
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29 октября в западных и северо-западных районах Иркутской области ожидается усиление ветра от 18 до 23 м/c. Сейчас в регионе действует «желтый» уровень погодной опасности. Усугубляет ситуацию гололед на улицах и дорогах.

- Во вторник по области переменная облачность. В некоторых районах небольшой дождь или мокрый снег, - сообщает ИА Сибирские Новости. – Днем в южных районах и ночью в северных районах тоже ожидаются осадки. Ветер юго-западный, юго-восточный 4 -9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В западных и северо-западных районах скорость ветра составит 8 -13 м/с, порывы ветра достигнет 18 — 23 м/с. Температура ночью +1.. -4, при прояснении -9.. -14°. В западных районах при облачной погоде до +6, а днём +7... +12, при облачной погоде +2... -3.

В Иркутске во вторник ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью опустится до нуля, а днем будет тепло - +9... +11

ИСТОЧНИК KP.RU

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