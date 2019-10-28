2019-10-28T14:25:19+03:00
Общество

Весь город встал: пробки в Иркутске достигли 8 баллов

Причиной пробок в центре города стали многочисленные аварии
Виктория ГЕРКО
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Весь город встал: пробки в Иркутске достигли 8 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"Весь город встал: пробки в Иркутске достигли 8 баллов. Фото: "Яндекс.Карты"
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Если вы сегодня планировали добраться домой с работы пораньше, то сделать это будет очень трудно. А все потому, что весь центр города стоит в пробках. Сервис «Яндекс.Карты» сообщает, что заторы на дорогах достигли восьми баллов, а главные улицы окрашены в темно-красный цвет.

- Движение затруднено на улицах Чкалова, Рабочей, Желябова, Ленина, Сурнова, бульваре Гагарина, Сухэ-Батора, Дзержинского, Карла Маркса, Декабрьских Событий, Франк-Каменецкого, Нижняя Набережная и Фридриха Энгельса – сообщается ИА Байкал24.

Скорость движения автомобилей на самых загруженных участках дороги не превышает двух километров в час. Причина заторов - хоть и небольшие, но многочисленные аварии. Сейчас на картах города можно увидеть ДТП на улице Рабочей, Дзержинского, Октябрьской революции и Декабрьских событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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