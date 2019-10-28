Число пожаров в Иркутской области снизилось на 11%

СЕГОДНЯ 14:54 2019-10-28T14:54:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В октябре в Иркутской области произошло 432 пожара. Сотрудники МЧС спасли из огня 100 человек. Еще 12 получили различные травмы. 11 человек погибли. По сравнению с 2018 годом число возгораний снизилось на 11%. А количество пострадавших уменьшилось практически в два раза.

- Главной причиной пожаров было и остается нарушение правил использования электроприборов, их неисправность и неосторожное обращение с огнем, - сообщает ИА Байкал24. – Сотрудники МЧС напоминают, что необходимо подготовиться к зиме и уделить особое внимание состоянию электропроводки, а также исправности печного отопления.

Подготовка к зиме должна стать уже привычной для всех. Своевременная проверка может избежать трагедии.

Всего с начала 2019 года в Иркутской области произошло более 6000 пожаров, на которых погибли 151 человек и еще 166 получили различные травмы

ИСТОЧНИК KP.RU