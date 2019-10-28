Вели в счете, но проиграли: ХК «Ермак» дома уступил «Рязани»

СЕГОДНЯ 17:10 2019-10-28T17:10:09+03:00

«Оранжевые» первыми забили, но затем пропустили четыре шайбы

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Хоккеисты ангарского «Ермака» неудачно начали новую домашнюю серию игр в рамках Высшей хоккейной лиги. На своем льду «оранжевые» уступили «Рязани» со счетом 1:4.

При этом первыми счет в матче открыли наши парни. В стартовом периоде вперед ангарчан вывел Артем Осипов. Во втором отрезке гости смогли не только восстановить равновесие, но и выйти вперед после точных бросков Захара Чернова и Антона Моренеца. В третьем периоде рязанцы забросили третью шайбу. После этого, тренеры «Ермака» заменили вратаря на шестого полевого игрока в надежде отыграться. Но вместо этого наша дружина получила четвертую шайбу в пустые ворота.

Реабилитироваться перед своими болельщиками хоккеисты «Ермака» попробуют уже 30 октября, когда примут на родном льду казанский «Барс».

ИСТОЧНИК KP.RU