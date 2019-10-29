СЕГОДНЯ 04:06 2019-10-29T04:06:34+03:00

До конца года закроют проезд по улице Красноказачьей в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Проезд по улице Красноказачья в Иркутске закроют с 1 ноября в 08.00 часов. Конкретно, для проезда будет недоступен участок от улицы Лызина до улицы Култукская.

- На данном участке начнется строительство нового участка тепловой сети, - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Все необходимые работы строители обещают сделать за два месяца. Дата завершения ограничения 20.00 часов 31 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU