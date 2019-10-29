Шествие и концерт пройдут в День народного единства в Иркутске
В конце этой рабочей недели россияне будут отдыхать три дня, потому что вся страна 4 ноября будет праздновать День народного единства. Праздничные мероприятия пройдут и в Иркутске.
- В 12.40 начнется сбор участников для традиционного Шествия памяти, посвященного Дню народного единства, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации города Иркутска. - Если хотите принять участия подойти нужно будет к историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора» со стороны Театра кукол. Стартует шествие оттуда.
В 14.00 на площади бульвара Постышева начнется праздничный концерт «Мы едины». Петь и танцевать для иркутян будут лучшие творческие коллективы города.
Отмечать День народного единства будут и в музеях, и кинотеатрах города. Кто-то подарит горожанам бесплатный вход, кто-то приготовил необычную развлекательную или познавательную программу. Подробности — здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU