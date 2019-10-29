2019-10-29T05:09:02+03:00
Общество

Шествие и концерт пройдут в День народного единства в Иркутске

День народного единства 2019 в Иркутске: 4 ноября отдыхает вся страна
Мария КНЯЗЕВА
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Шествие и концерт пройдут в День народного единства в ИркутскеШествие и концерт пройдут в День народного единства в ИркутскеФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В конце этой рабочей недели россияне будут отдыхать три дня, потому что вся страна 4 ноября будет праздновать День народного единства. Праздничные мероприятия пройдут и в Иркутске.

- В 12.40 начнется сбор участников для традиционного Шествия памяти, посвященного Дню народного единства, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации города Иркутска. - Если хотите принять участия подойти нужно будет к историко-мемориальному комплексу «Иерусалимская гора» со стороны Театра кукол. Стартует шествие оттуда.

В 14.00 на площади бульвара Постышева начнется праздничный концерт «Мы едины». Петь и танцевать для иркутян будут лучшие творческие коллективы города.

Отмечать День народного единства будут и в музеях, и кинотеатрах города. Кто-то подарит горожанам бесплатный вход, кто-то приготовил необычную развлекательную или познавательную программу. Подробности — здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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