2019-10-29T04:50:45+03:00
Происшествия

Поймали с поличным: восемь «черных лесорубов» задержали в Иркутской области

Полицейские вели за лесозаготовителями скрытое наблюдение в тайге
Мария КНЯЗЕВА
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Восемь «черных лесорубов» с поличным задержали в Иркутской областиВосемь «черных лесорубов» с поличным задержали в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Как в лучших детективных историях. Чтобы преступник «не отвертелся», его нужно задержать с поличным. Так и произошло накануне в Иркутской области. Оперативники вели скрытое наблюдение в тайге за бандой нелегальных лесозаготовителей. «На горячем» попались восемь «черных лесорубов» в возрасте от 29 до 55 лет, проживающих в Боханском, Осинском и Иркутском районах. Заготавливали лес в районе поселка Оса.

- Задержание происходило одновременно на трех участках лесного массива, расположенных в нескольких километрах друг от друга, - отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

У «черных лесорубов» изъяли четыре трактора, три бензопилы и срубленные деревья. Следователи предполагают, что именно эти люди совершили еще несколько рубок сосен и лиственницы общим объемом свыше 70 кубометров — это ущерб свыше 400 тысяч рублей. Заведено 8 уголовных дел по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений». Однако, вероятней всего, что эти лесорубы - только исполнители. Предстоит найти организатора рубок.

- В отношении 7 фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, один из сообщников находится под домашним арестом, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Принимаются меры к задержанию организатора незаконной лесозаготовки.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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