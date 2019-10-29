Серийного налетчика на офисы микрозаймов поймали в Ангарске

СЕГОДНЯ 06:24 2019-10-29T06:24:07+03:00

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В Ангарске задержали 37-летнего местного жителя, который совершил шесть дерзких налетов на офисы микрозаймов. Зная, что в офисах висят видеокамеры, он заходил туда в маске, а чтобы не оставлять следов использовал перчатках. Угрожая охраннику ножом, он забирал из кассы всю выручку и убегал. Задержали его с поличным во время очередного ограбления. Налетчиком оказался мужчина, который два года назад освободился из тюрьмы.

По версии следствия, за все эти ограбления, преступник обогатился на 100 тысяч рублей. Все украденные деньги он тратил, делая ставки на спорт в букмекерских конторах.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Налетчик заключен под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU