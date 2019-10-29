СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-29T09:36:54+03:00

Внимание, автомобилисты: движение по улице Горького в Иркутске будет перекрыто на несколько дней. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с проведением восстановительных работ на теплосетях

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Водители, будьте внимательны! Обратите внимание на следующую информацию! С 30 октября по 2 ноября движение по улице Горького в центре Иркутска будет ограничено. Работы будут проводиться около домов №17 и№19 в направлении от улицы Ленина в сторону улицы Сухэ-Батора с 10 часов утра до 16 часов дня все четыре дня.

- Перекрытие дороги связано с ремонтными работами на тепловой сети, - сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго». - В вечернее и ночное время ограничение действовать не будет.

Уже 2 ноября ремонтные работы будут закончены. А пока идет ремонт теплосетей, просим заранее планировать свой маршрут по городу, а также выстраивать пути объезда.

Ремонтные работы на улице Горького. Фото: "Оператор Теплосети Иркутска"

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ИСТОЧНИК KP.RU