2019-10-29T09:50:30+03:00
Происшествия

Стрельба в Братске: сибиряк убил 70-летнего знакомого

Из-за чего произошла стрельба в Братске, пока выясняется
Любовь АРБАТСКАЯ
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Стрельба в Братске: сибиряк убил 70-летнего мужчинуСтрельба в Братске: сибиряк убил 70-летнего мужчинуФото: Артем КИЛЬКИН
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Громкий выстрел возле магазина в центре Братска вечером 28 октября всполошил местных жителей. И не зря - стреляли в человека. А конкретно, 59-летний мужчина в припаркованной на улице машине прицелился в живот 70-летнему пенсионеру. Что они не поделили? Пока что неизвестно. Но перед тем, как сибиряк спустил курок, они крепко поссорились.

- Потерпевший от ранения умер в больнице, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - А злоумышленника на месте задержали сотрудники Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Из-за чего дело дошло до стрельбы, сейчас выясняют следователи. В ближайшее время подозреваемому выберут меру пресечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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