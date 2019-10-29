2019-10-29T10:47:34+03:00
Происшествия

Пришли под видом клиентов: в Иркутске поймали должника через сайт объявлений

Судебные приставы поймали должника "на живца"
Виктория ГЕРКО
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Скрывался в реальности, а нашли в интернете: в Иркутске поймали должника с помощью электронной доски объявлений.Скрывался в реальности, а нашли в интернете: в Иркутске поймали должника с помощью электронной доски объявлений.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Суд приговорил иркутянина выплатить 700 тысяч рублей одной из компаний города. Но, видимо, в его планы не входило расставаться с деньгами. Он не возвращал долг, поэтому искать должника пришлось судебным приставам. Сделать это оказалось непросто. На телефонные звонки он не отвечал, к приставам не приходил, дома тоже не появлялся.

- Представитель фирмы, которой мужчина должен был выплатить деньги, рассказал, что должник работает нелегально. Он предоставлял юридическую помощь, но разрешения на такую деятельность у него не было, – рассказывает сотрудник УФССП России по Иркутской области Юлия Федотова. - Новых клиентов он находил в интернете. Для этого он размещал на специальном сайте объявление о своих услугах.

Найти объявление не составило труда. А дальше? Судебные приставы решили поймать должника на «живца». Под видом потенциальных клиентов договорились с ним о встрече. Юрист явно не ожидал увидеть вместо клиентов судебных приставов.

Сотрудники напомнили ему о долге. А заодно и арестовали гараж. Его предварительно оценили как раз в 700 тысяч рублей. После продажи гаража деньги уйдут в счет погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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