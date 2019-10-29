Метель и сильный ветер ожидается в некоторых районах Иркутской области 30 октября

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-29T12:55:47+03:00

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30 октября в западных, северных и верхнеленских районах ожидается усиление ветра до 25-27 метров в секунду. Погода ухудшится к ближе к вечеру.

- В среду, 30 октября, в некоторых районах области ожидается усиление западного ветра до 16-21 м/c, дождь, переходящий в мокрый снег, - сообщает ИА "Байкал 24". – Возможно налипание мокрого снега. На дорогах ожидается гололед и снежные накаты.

МЧС напоминает: выпадение снега и гололед становится причинами возникновения аварий. Плохие погодные условия повышают риск попасть в ДТП. При сильном ветре со снегом затруднено движение автотранспорта. Поэтому сотрудники МЧС рекомендуют на время непогоды оставаться дома, отказаться от поездок на личном транспорте, а также от путешествий на дальние расстояния.

Сотрудники МЧС также рекомендуют не выходить в акваторию Байкала в ближайшие дни. 30 октября по средней части Байкала порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 35-38 м/c.

Самое сильное волнение озера бывает в проливе Ольхонские ворота, на входе в Чивыркуйский залив. Высота волн в этом месте может превысить 4 метра. А на мелководье против устья реки Селенги, во входе в Баргузинский залив и у северного побережья острова Большой Ушканий высота волн может достигать 6 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU