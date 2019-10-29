2019-10-29T12:55:47+03:00
Общество

Метель и сильный ветер ожидается в некоторых районах Иркутской области 30 октября

Скорость ветра достигнет 27 метров в секунду
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Метель и гололед ожидается в некоторых районах Иркутской области 30 октября.Метель и гололед ожидается в некоторых районах Иркутской области 30 октября.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

30 октября в западных, северных и верхнеленских районах ожидается усиление ветра до 25-27 метров в секунду. Погода ухудшится к ближе к вечеру.

- В среду, 30 октября, в некоторых районах области ожидается усиление западного ветра до 16-21 м/c, дождь, переходящий в мокрый снег, - сообщает ИА "Байкал 24". – Возможно налипание мокрого снега. На дорогах ожидается гололед и снежные накаты.

МЧС напоминает: выпадение снега и гололед становится причинами возникновения аварий. Плохие погодные условия повышают риск попасть в ДТП. При сильном ветре со снегом затруднено движение автотранспорта. Поэтому сотрудники МЧС рекомендуют на время непогоды оставаться дома, отказаться от поездок на личном транспорте, а также от путешествий на дальние расстояния.

Сотрудники МЧС также рекомендуют не выходить в акваторию Байкала в ближайшие дни. 30 октября по средней части Байкала порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 35-38 м/c.

Самое сильное волнение озера бывает в проливе Ольхонские ворота, на входе в Чивыркуйский залив. Высота волн в этом месте может превысить 4 метра. А на мелководье против устья реки Селенги, во входе в Баргузинский залив и у северного побережья острова Большой Ушканий высота волн может достигать 6 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Иркутский «Ермак» проиграл «Рязани» в домашнем матче
В Иркутске спасатели нашли затонувший в Ангаре автомобиль
Иркутянка Влада Брем получила титул «Королева Планеты»
В Братске прошел фестиваль национальных культур
Форум социального предпринимательства пройдет в Иркутске
Пришли под видом клиентов: в Иркутске поймали должника через сайт объявлений
Стрельба в Братске: сибиряк убил 70-летнего знакомого
Сергей Сокол: необходимо в областном бюджете предусмотреть средства на новое строительство соцобъектов
Внимание, автомобилисты: движение по улице Горького в Иркутске будет перекрыто на несколько дней
Шесть директоров школ Иркутской области уволили за подтасовку результатов всероссийских проверочных работ
Сибиряк зарезал зашедшего в гости приятеля,отрубил ему голову и выбросил на улице
Серийного налетчика на офисы микрозаймов поймали в Ангарске
Сервис проверки финансовой репутации физических лиц представили на площадке ТПП Восточной Сибири
Поймали с поличным: восемь «черных лесорубов» задержали в Иркутской области
Шествие и концерт пройдут в День народного единства в Иркутске
До конца года закроют проезд по улице Красноказачьей в Иркутске
На первенстве Европы по тяжелой атлетике спортсменка из Иркутской области завоевала две медали
Вели в счете, но проиграли: ХК «Ермак» дома уступил «Рязани»
В Иркутской области снизилось число заболевших ОРВИ
Число пожаров в Иркутской области снизилось на 11%
Сильный ветер ожидается в некоторых районах Иркутской области 29 октября
Весь город встал: пробки в Иркутске достигли 8 баллов
ИГУ принял участие в международной конференции «Древние культуры Монголии, Байкальской Сибири и Северного Китая»
Ведущие профессора медицины Южной Кореи приедут в Иркутск
Разыскиваются родственники Георгия Марилова - фронтовика, ушедшего на войну из Иркутска
Приемные семьи для пожилых людей появились в Иркутской области