2019-10-29T12:46:47+03:00
Общество

Иркутянка Влада Брем получила титул «Королева Планеты»

Для Влады эта награда стала второй в этом году
Виктория ГЕРКО
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Иркутянка Влада Брем получила титул «Королева Планеты». Фото: missismoscowmissisrussia.Иркутянка Влада Брем получила титул «Королева Планеты». Фото: missismoscowmissisrussia.
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С 20 по 27 октября в Таллине проходил международный женский фестиваль красоты моды и туризма Woman Star World. В рамках этого фестиваля проводился благотворительное мероприятие, где между собой соревновались участницы конкурсов красоты со всей России. Одной из участниц конкурса стала Влада Брем. Ей удалось удалось поразить жюри, оставить всех соперниц позади и завоевать титул «Королева Планеты».

- Желаю всем женщинам нести в мир красоту и естественность. Я внесла свою естественность и, как видите, корона королевы планеты на мне, - цитирует Владу ИА Байкал24. - Она моя, и я её заслужила.

Титул "Королевы Планеты" для иркутянки стал второй наградой за этот год. Как уже сообщала "Комсмолка", в августе Влада заняла третье место на конкурсе Миссис Россия 2019 и стала второй вице-миссис России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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