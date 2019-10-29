В Иркутске спасатели нашли затонувший в Ангаре автомобиль
29 октября в социальных сетях появлялось видео страшного происшествия. Автор видео снял, как в Ангаре, недалеко от завода нерудных металлов в Ленинском районе, тонет автомобиль. По его словам, в машине находилось два человека. Одному из них удалось выбраться, судьба второго пока неизвестна. Неизвестно, почему очевидец не позвонил в службу спасения.
- Сообщение о затонувшем автомобиле сотрудники МЧС получили в воскресенье, 27 октября, от дежурной части полиции, - сообщает начальник отдела пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов. – На место происшествия приехали водолазы. Осложнял работу спасателей ветер, скорость которого достигла 7 м/с. В таких условиях очень трудно проводить поиск под водой.
В результате поисков нашли похожий автомобиль. Он затонул примерно в 20-30 метрах от берега на глубине около 4 метров. Неизвестно, остался ли кто-нибудь в салоне.
Автомобиль тонет в Ангаре.
ИСТОЧНИК KP.RU