Иркутский «Ермак» проиграл «Рязани» в домашнем матче

СЕГОДНЯ 14:12 2019-10-29T14:15:45+03:00

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И «Рязань», и «Ермак» изначально находились в равных условиях: в нижней части турнирной таблицы. Друг от друга их отделяло всего два очка. Поэтому активный хоккей начался сразу. У игроков не было времени на раздумья: нужно было побеждать. Ноу удача оказалась на стороне гостей Сибири. «Ермак» проиграл «Рязани» со счетом 1:4.

- Единственную шайбу в ворота «Рязани» забросил Артем Воробьев, - сообщает ИА Сибирские новости. – Результативными передачами отметились два бывших игрока «Ермака» - Григорий Сергеенко и Кирилл Градусов. Сейчас они выступают за «Рязань».

После проигрыша «Ермак» остался на 30 строчке турнирной таблицы. Сейчас в активе команды 13 очков из 36. Всего команда сыграла 18 игр. Следующий противник «Ермака» - казанский «Барс». Игра пройдет 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU