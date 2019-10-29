Иркутский «Ермак» проиграл «Рязани» в домашнем матче
И «Рязань», и «Ермак» изначально находились в равных условиях: в нижней части турнирной таблицы. Друг от друга их отделяло всего два очка. Поэтому активный хоккей начался сразу. У игроков не было времени на раздумья: нужно было побеждать. Ноу удача оказалась на стороне гостей Сибири. «Ермак» проиграл «Рязани» со счетом 1:4.
- Единственную шайбу в ворота «Рязани» забросил Артем Воробьев, - сообщает ИА Сибирские новости. – Результативными передачами отметились два бывших игрока «Ермака» - Григорий Сергеенко и Кирилл Градусов. Сейчас они выступают за «Рязань».
После проигрыша «Ермак» остался на 30 строчке турнирной таблицы. Сейчас в активе команды 13 очков из 36. Всего команда сыграла 18 игр. Следующий противник «Ермака» - казанский «Барс». Игра пройдет 30 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU