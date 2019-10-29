Умер иркутский композитор Владимир Зоткин

СЕГОДНЯ 15:15 2019-10-29T15:15:44+03:00

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Известный иркутский композитор Владимир Зоткин скончался на 73 году жизни после продолжительной болезни. Трагическую новость "Комсомольской правде - Иркутск" подтвердили в Иркутской областной филармонии, где он трудился много лет.

Владимир Георгиевич был заместителем председателя Союза композиторов России, председателем иркутского Союза композиторов. Лауреат Всесоюзного конкурса патриотической песни, посвященного Дню Победы, различных областных фестивалей и конкурсов. Заслуженный работник культуры России. Его смерть большая утрата для Иркутска.

Владимир Георгиевич - автор музыки к песням "Вечный свет Иркутска", "Комсомольцы Иркутска", "Памяти Вампилова" и другим. Фанатам хоккея с мячом он знаком благодаря песне "Оранжевый мяч". К ней иркутский композитор сочинил музыку. Песня была написана к VIII Международному турниру по хоккею с мячом 1986 года и стала гимном бенди.

Коллектив "Комсомольской правды - Иркутск" выражает соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича.

СПРАВКА "КП"

Владимир Зоткин окончил Новосибирскую консерваторию. В 1953 году пришел в Иркутскую областную филармонию. Шесть лет работал ее художественным руководителем и больше трех - директором. Несколько лет работал заместителем министра и ведущим аналитиком в министерстве культуры и архивов правительства Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU