Спортсмен из Иркутской области победил на международном турнире по вольной борьбе
В Нефтеюганске накануне завершился международный турнир по вольной борьбе. Иркутскую область отлично представил Юлиан Гергенов из села Закулей Нукутского района.
- В весовой категории 65 кг Юлиан стал победителем, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В соревнованиях приняли участие спортсмены из различны регионов России, Азербайджана, Узбекистана, Германии, Украины, Венгрии и других стран.
Гергенов победил в бою с соперниками из России, Таджикистана, Кыргызстана. Серебряным призером в этом весе стал Александр Богомоев из Бурятии. Бронзовые награды у Курбана Шираева из Дагестана и Георгия Секинаева из республики Алания.
Сейчас Юлиан учится и тренируется в Иркутске. Он студент Государственного училища Олимпийского резерва. Наставники борца - Баир Ильин и Руслан Борокшонов.
ИСТОЧНИК KP.RU