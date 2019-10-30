2019-10-30T04:30:12+03:00
Спорт

Спортсмен из Иркутской области победил на международном турнире по вольной борьбе

Юлиан Гергенов выступал в весовой категории 65 кг
Мария КНЯЗЕВА
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Спортсмен из Иркутской области победил на международном турнире по вольной борьбе. Фото: архив Минспорта Иркутской областиСпортсмен из Иркутской области победил на международном турнире по вольной борьбе. Фото: архив Минспорта Иркутской области
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В Нефтеюганске накануне завершился международный турнир по вольной борьбе. Иркутскую область отлично представил Юлиан Гергенов из села Закулей Нукутского района.

- В весовой категории 65 кг Юлиан стал победителем, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В соревнованиях приняли участие спортсмены из различны регионов России, Азербайджана, Узбекистана, Германии, Украины, Венгрии и других стран.

Гергенов победил в бою с соперниками из России, Таджикистана, Кыргызстана. Серебряным призером в этом весе стал Александр Богомоев из Бурятии. Бронзовые награды у Курбана Шираева из Дагестана и Георгия Секинаева из республики Алания.

Сейчас Юлиан учится и тренируется в Иркутске. Он студент Государственного училища Олимпийского резерва. Наставники борца - Баир Ильин и Руслан Борокшонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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