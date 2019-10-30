СЕГОДНЯ 04:49 2019-10-30T04:49:03+03:00

Сильным ветром сорвало крышу на многоквартирном доме в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Упавший шифер повредил восемь автомобилей, припаркованных у дома

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ЧП произошло этой ночью в городе Тулун. Сильным порывом ветра у многоквартирного 2-подъездного пятиэтажного дома сорвало крышу. Срыв кровли внушительный по площади — 600 кв.метров!

Просто удача, что это случилось в первом часу ночи и все жильцы уже были в своих квартирах. А вот припаркованным во дворе автомобилям пришлось не сладко. Все обломки полетели на них.

- Повреждено восемь легковых автомобилей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Погибших, травмированных - нет.

Силами сотрудников Тулунского пожарно-спасательного гарнизона из были расчищены завалы, освобождены проезд и проходы к подъездам.

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ИСТОЧНИК KP.RU