2019-10-30T04:49:03+03:00
Общество

Сильным ветром сорвало крышу на многоквартирном доме в Иркутской области

Упавший шифер повредил восемь автомобилей, припаркованных у дома
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Сильным ветром сорвало крышу на многоквартирном доме в Иркутской областиСильным ветром сорвало крышу на многоквартирном доме в Иркутской областиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
Изменить размер текста:

ЧП произошло этой ночью в городе Тулун. Сильным порывом ветра у многоквартирного 2-подъездного пятиэтажного дома сорвало крышу. Срыв кровли внушительный по площади — 600 кв.метров!

Просто удача, что это случилось в первом часу ночи и все жильцы уже были в своих квартирах. А вот припаркованным во дворе автомобилям пришлось не сладко. Все обломки полетели на них.

- Повреждено восемь легковых автомобилей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - Погибших, травмированных - нет.

Силами сотрудников Тулунского пожарно-спасательного гарнизона из были расчищены завалы, освобождены проезд и проходы к подъездам.

Читайте также:

Школьник спас 11-летнюю девочку от разъяренной собаки. 11-классника Эдуарда Бардуева из Бурятии наградят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Росгвардии Виктор Золотов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Братске отметили день рождения комсомола
Фермер из Иркутской области оштрафован на 150 тысяч рублей за мошенничество с субсидиями
Больницу в селе Олонки Иркутской области капитально отремонтируют до конца года
35 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра в Иркутской области
Спортсмен из Иркутской области победил на международном турнире по вольной борьбе
Сбил женщину и скрылся: в Вихоревке разыскивают водителя черного авто с белой дверью
Умер иркутский композитор Владимир Зоткин
Иркутский «Ермак» проиграл «Рязани» в домашнем матче
В Иркутске спасатели нашли затонувший в Ангаре автомобиль
Метель и сильный ветер ожидается в некоторых районах Иркутской области 30 октября
Иркутянка Влада Брем получила титул «Королева Планеты»
В Братске прошел фестиваль национальных культур
Форум социального предпринимательства пройдет в Иркутске
Пришли под видом клиентов: в Иркутске поймали должника через сайт объявлений