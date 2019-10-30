2019-10-30T05:09:08+03:00
Общество

35 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра в Иркутской области

18 бригад восстанавливают электроснабжение
Мария КНЯЗЕВА
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35 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра в Иркутской области35 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра в Иркутской областиФото: Любовь АРБАТСКАЯ
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Сильный ветер, обрушившийся этой ночью на Иркутскую область, стал причиной аварийного отключения электроэнергии в 35 населенных пунктах Приангарья.

- На данный момент 18 аварийно-восстановительных бригад восстанавливают электроснабжение в шести районах области - Нижнеилимском, Нижнеудинском, Братском, Зиминском, Тайшетском и Чунском, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Как отмечают в ведомстве, в ночь на 30 октября в регионе порывы ветра достигали 17-23 м/с. Сильнее всего стихия разбушевалась в Тайшетском, Чунском, Усть-Удинском и Эхирит-Булагатском районе районах. В Иркутском районе потоки воздуха дули со скоростью 18 м/с.

Кроме отключения электроэнергии, серьезное происшествие зарегистрировано в городе Тулун. Там этой ночью ветром сорвало крышу многоквартирного дома. Пострадавших нет, но повреждены восемь автомобилей.

Как сообщили спасатели, днем ветер может только усилится. Синоптики обещают 30 октября в западных, северных, верхнеленских районах местами усиление западного ветра до 25-27 м/с, метели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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