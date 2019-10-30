СЕГОДНЯ 06:09 2019-10-30T06:13:55+03:00

Фермер из Иркутской области оштрафован на 150 тысяч рублей за мошенничество с субсидиями Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Глава крестьянского фермерского хозяйства в Эхирит-Булагатском районе решил подзаработать нечестным путем. Для того, чтобы получать завышенные выплаты в виде субсидий на приобретение оригинальных, элитных семян и гибридов, с 2015 по 2017 годы, он предоставлял в Министерство сельского хозяйства Иркутской области заведомо ложные сведения.

Действовал 54-летний фермер так: закупал у организации-поставщика заранее завышенные объемы семян пшеницы, гороха, овса, ячменя. А затем отказывался от значительной части груза, возвращая таким образом часть потраченных денег. После этого мужчина предоставлял первичные документы о покупке в Министерство сельского хозяйства Иркутской области для получения субсидий. Так он причинил ущерб в 985 355 рублей. Когда его преступную схему раскрыли. Мужчину обвинили в мошенничестве в крупном размере Расследовали это дело сотрудники ФСБ.

- Так как фермер возместил ущерб, судом ему назначено наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU