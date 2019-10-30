Смерть на свидании: попытка сибирячки найти суженого через интернет закончилась ее убийством

СЕГОДНЯ 08:44 2019-10-30T08:44:32+03:00

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Кто-то находит через сайты знакомств вторую половинку. Рассказы об этом воодушевляют одиноких дам и они, в надежде встретиться со своим "принцем", публикуют объявления в интернете. Увы, встречи после знакомств в сети не всегда заканчиваются благополучно. На создание семьи и счастливую жизнь рассчитывала и 49-летняя улан-удэнка. Встретиться с мужчиной мечты она решила в снятой на сутки квартире. Она не знала ( да и откуда?), что любвеобильный кавалер уже был судим, а само свидание будет последним в ее жизни.

Романтическая встреча, цветы, бутылки вина, конфеты и фрукты на столе...И тут пришедшему на свидание мужчине что-то в новой знакомой не понравилось. Он столкнул женщину на пол и задушил попавшимся под руки платком.

- Поймать злоумышленника удалось через найденные на месте преступления бутылки спиртного. По акцизным маркам следователи установили время и магазин, где был куплен алкоголь, - сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Бурятия, - С изъятых из магазина записях с видеокамер следователями смогли получить изображение подозреваемого.

Портрет злоумышленника был пробит по базе данных. Через нее следователи ни только установили личность, но и выяснили, что мужчина уже был судим. По какой статье не уточняется. Подсудимого быстро нашли и задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство.

Сейчас устанавливается полная картина трагического свидания, собираются необходимые доказательства и решается вопрос о содержании обвиняемого под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU