Хозяйка "резиновой квартиры" из Иркутска прописала в своем жилье больше 20 человек

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-30T11:24:24+03:00

Иркутянка прописала в своей квартире больше 20 иностранцев. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет

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Сотрудники полиции выяснили, что 52-летняя сибирячка прописала в свое квартире за полгода 24 гражданина из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. За свои незаконные услуги женщина установила плату в 300 рублей за каждого прописанного. Безусловно гости из стран ближнего зарубежья не проживали по указанному в документах адресу.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным постановлением было передано в суд.

За незаконную деятельность иркутянка грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU