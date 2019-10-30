2019-10-30T11:24:24+03:00
Происшествия

Хозяйка "резиновой квартиры" из Иркутска прописала в своем жилье больше 20 человек

Ей грозит лишение свободы на срок до трех лет
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Иркутянка прописала в своей квартире больше 20 иностранцев.Иркутянка прописала в своей квартире больше 20 иностранцев.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции выяснили, что 52-летняя сибирячка прописала в свое квартире за полгода 24 гражданина из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. За свои незаконные услуги женщина установила плату в 300 рублей за каждого прописанного. Безусловно гости из стран ближнего зарубежья не проживали по указанному в документах адресу.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, - Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным постановлением было передано в суд.

За незаконную деятельность иркутянка грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода на ноябрьские праздники в Иркутске: 2 ноября потеплеет до +12, а в День народного единства подморозит (подробнее)

Школьник спас 11-летнюю девочку от разъяренной собаки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Строительство дорог и соцобьектов обсудили депутаты Заксобрания на выездном совещании в Бохане
Шесть медалей привезли домой тяжелоатлеты из Иркутской области
Концерт рок-группы "Чиж и Ко" отменили в Иркутске
Сибиряка задержали по подозрению в хранении наркотиков
Смерть на свидании: попытка сибирячки найти суженого через интернет закончилась ее убийством
В ТПП Восточной Сибири прошло заседание Комитета по охране труда и промышленной безопасности
В Братске отметили день рождения комсомола
Фермер из Иркутской области оштрафован на 150 тысяч рублей за мошенничество с субсидиями
Больницу в селе Олонки Иркутской области капитально отремонтируют до конца года
35 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра в Иркутской области
Сильным ветром сорвало крышу на многоквартирном доме в Иркутской области
Спортсмен из Иркутской области победил на международном турнире по вольной борьбе
Сбил женщину и скрылся: в Вихоревке разыскивают водителя черного авто с белой дверью
Умер иркутский композитор Владимир Зоткин
Иркутский «Ермак» проиграл «Рязани» в домашнем матче
В Иркутске спасатели нашли затонувший в Ангаре автомобиль
Метель и сильный ветер ожидается в некоторых районах Иркутской области 30 октября
Иркутянка Влада Брем получила титул «Королева Планеты»
В Братске прошел фестиваль национальных культур
Форум социального предпринимательства пройдет в Иркутске
Пришли под видом клиентов: в Иркутске поймали должника через сайт объявлений