2019-10-30T11:33:19+03:00
Досуг в Иркутске

Концерт рок-группы "Чиж и Ко" отменили в Иркутске

Выступления также перенесены на другое время в Братске и Чите
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Концерт рок-группы "Чиж&Co" отменили в Иркутске.Концерт рок-группы "Чиж&Co" отменили в Иркутске.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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К недовольству иркутских фанатов рок-группы "Чиж и Ко", концерт любимых рокеров был отменен. Его анонсировали на 31 октября в ДС "Труд", но иркутские организаторы отменили его без объяснения причин, - сообщает ИА Байкал 24. Возможно выступления были отменены из-за того, что организаторы не смогли продать все билеты.

В Иркутске выступление рок-группы все же может состояться. Пока оно перенесено на март 2020 года в один из клубов города. Уже известно, что концерты группы в Братске и Чите также переносятся на весну следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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