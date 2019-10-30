Шесть медалей привезли домой тяжелоатлеты из Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-30T11:35:10+03:00

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25 и 26 октября в Кемеровской области прошел XXVII Всероссийский турнир памяти Александра Воронина по тяжелой атлетике. Спортсмены из Иркутской области сумели обойти соперников и завоевали сразу 6 медалей.

- Мужская сборная стала третьей в командном зачете, уступив только Кемеровской и Новосибирской области, - сообщает ИА Сибирские новости. – Женская команда заняла второе место.

Мужчины завоевали сразу 4 медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовых. В весовой категории 96 кг Лев Пигарев сумел вырвать победу у соперников, набрав в сумме двоеборья 342 кг: в рывке – 155 кг и в толчке – 187 кг. Второе место в весовой категории 81 кг занял Александр Поляков. Ему удалось набрать 288 кг: рывок - 127 кг, толчок - 161 кг. В весе 61 кг бронзу забрал Денис Кузьменко. Его результат – 215 кг. Еще одну бронзовую медаль выиграл Константин Кондратьев в весовой категории 67 кг с результатом 233 кг.

Женщины привезли домой две медали. Юлия Иванова показала лучший результат в весе 87 кг. В сумме она набрала 187 кг, из которых 81 кг в рывке и 106 кг в толчке. Серебряная медаль в весе больше 87 кг досталась Наталье Ильиной. Ее результат – 166 кг: 76 кг в рывке, а в толчке 90 кг.

Каждый год в Кемеровской области проходит Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти Александра Воронина – заслуженного мастера спорта, рекордсмена мира и Европы, а также чемпиона Олимпийских игр. Многие известные тяжелоатлеты страны начинали спортивную карьеру именно с этого турнира. Среди них серебряный призер чемпионата мира 2003 года иркутянка Альбина Хомич.

ИСТОЧНИК KP.RU