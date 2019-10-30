2019-10-30T13:25:35+03:00
Общество

Строительство дорог и соцобьектов обсудили депутаты Заксобрания на выездном совещании в Бохане

Парламентарии посетили также в районе больницу и школу искусств
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Вопросы социально-экономического развития Боханского района обсуждались на выездном совещании председателя Заксобрания региона Сергея Сокола с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Боханского района.

Сергей Сокол напомнил, что вместе с коллегами уже посещал Боханский район, и знаком с проблемами этой крупнейшей сельскохозяйственной территории.

- Необходимо строить и ремонтировать школы, детские сады, дома культуры, учреждения дополнительного образования и спорта, приводить в порядок дороги, помогать предприятиям малого и среднего бизнеса, – подчеркнул спикер, обращаясь к участникам совещания. – Нам с вами надо переходить от практики точечного «латания дыр» к стратегическому планированию развития территории. Именно это позволит выстроить приоритеты и поступательно двигаться в заданных направлениях.

Мэр Боханского района Эдуард Коняев рассказал, что в муниципалитете проживает 24,8 тыс. человек, из них 6,6 тыс. – пенсионеры. В школах учатся 3,6 тыс. детей. Крайне остро в районе стоит потребность в строительстве и ремонте социальных объектов. Один из самых проблемных объектов – Верхне-Идинская средняя школа в селе Тихоновка. Школа построена в 1964 году и была рассчитана на 150 человек, сейчас здесь учатся 215 детей. Школа расположена в двух зданиях, которые имеют высокую степень износа, помещения не соответствуют нормам СанПиН. Необходимо строительство новой школы. На текущий момент подготовлена проектно-сметная документация, положительное заключение экспертизы планируется получить в декабре 2019 года. Ориентировочная стоимость строительства – 501 млн рублей.

Также необходим капремонт средней общеобразовательной школы села Укыр. Район нуждается и в строительстве нового здания детской художественной школы. Сейчас учреждение дополнительного образования делит приспособленное помещение с домом творчества, здание ветхое, места для всех желающих не хватает.

Кроме того, в поселке Бохан остро стоит проблема с детскими садами. Три имеющихся детских сада переполнены, один из них находится в приспособленном помещении.

Сергей Сокол подчеркнул, что сейчас ведется работа по формированию бюджета области на 2020 год, и депутаты готовы помочь территориям с включением финансирования необходимых объектов в областной бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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