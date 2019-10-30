2019-10-30T14:18:19+03:00
Общество

Писатель из Иркутска Андрей Геласимов станет автором «Тотального диктанта-2020»

Текст будет посвящен теоретику космонавтики Константину Циолковскому и неизвестным подробностям его жизни
Виктория ГЕРКО
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Писатель из Иркутска Андрей Геласимов станет автором «Тотального диктанта-2020». Фото из социальных сетейПисатель из Иркутска Андрей Геласимов станет автором «Тотального диктанта-2020». Фото из социальных сетей
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Автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров» Андрей Геласимов напишет текст для «Тотального диктанта-2020». Это большая честь, Ведь к выбору автора подходят с осторожностью. Главная цель, прежде всего, познакомить аудиторию диктанта с хорошей современной литературой.

- Я давным-давно мечтал написать историю о зарождении гигантской идеи, которая полностью меняет человечество, - рассказывает Андрей Геласимов. - Мне всегда было интересно посмотреть, как у истоков зарождения этой идеи складываются обстоятельства.

Писатель прочитает свое произведение на главной площадке в столице «Тотального диктанта-2020». Сейчас на сайте диктанта идет голосование, по результатом которого станет известно, где будет находиться его сердце в этом году. Итоги голосования станут известны 1 февраля, а сама акция пройдет 4 апреля.

Сейчас Андрей Геласимов преподает в Литературном институте имени Горького. Писатель получил множество наград, среди которых премия «Национальный бестселлер» за роман «Степные боги».

Досье "КП"

Андрей ГЕЛАСИМОВ

Современный российский писатель Андрей Геласимов родился в 1966 году в Иркутске. Он автор повестей "Жажда", "Фокс Малдер похож на свинью", романов "Год обмана", "Рахиль". По образованию филолог, он также окончил режиссерский факультет ГИТИСа по специальности театральный режиссер. На Парижском книжном салоне Геласимов был признан самым популярным во Франции российским писателем, обойдя Людмилу Улицкую и Бориса Акунина. Его произведения переведены на английский, немецкий, французский, испанский, китайский и шведский языки. Среди своих литературных учителей Геласимов называет Уильяма Фолкнера, Иосифа Бродского и Эрнеста Хемингуэя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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