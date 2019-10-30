2019-10-30T14:27:57+03:00
Происшествия

12 тонн кеты пытались незаконно ввезти в Иркутск

За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки владельцу груза был выписан штраф
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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12 тонн кеты пытались незаконно ввезти в Иркутск. Фото: с сайта Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия.12 тонн кеты пытались незаконно ввезти в Иркутск. Фото: с сайта Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республики Бурятия.
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В Слюдянке сотрудниками ГИБДД был остановлена фура. Госавтоинспекторы совместно с государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела Россельхознадзора провели проверку груза.

- Во время досмотра автотранспорта выявлено нарушение правил перевозки рыбы, которая подлежит ветеринарному надзору, - сообщает ИА "БайкалИнфо".

В машине, следовавшей из Владивостока в Иркутск везли 12 тонн кеты, на которую не было необходимых ветеринарных документов. За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки владельцу груза был выписан штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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