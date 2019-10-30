Сибиряк на вездеходе задавил своего товарища

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-30T14:24:37+03:00

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Трагедией закончилась поездка на рыбалку двух сибиряков. Четвертого октября они решили вместе провести время. На вездеходе отправились на место отдыха. С собой приятели не забыли взять и спиртное. Именно алкоголь стал причиной смерти одного из рыбаков. Его товарищ сел за руль пьяным.

- После того как друзья выпили, по неизвестной причине, один из них решил сесть за руль вездехода, - сообщает СУ СК России по Иркутской области. – Водитель был под хмельком и не заметил, что его приятель стоит на дороге. В результате мужчина наехал на своего друга.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался по дороге в больницу. На водителя завели уголовное дело. Его обвиняют за убийство по неосторожности. Сейчас сотрудники полиции пытаются выяснить подробности происшествия. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU