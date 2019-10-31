В Иркутске разработали первый онлайн-курс «Байкаловедение»

СЕГОДНЯ 04:52 2019-10-31T04:52:04+03:00

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Поделятся современными знаниями о Байкале. В декабре в свободном доступе в Интернете появится онлайн-курс «Байкаловедение». Его разработали в Ботаническом саду Иркутска. Курс представляет из себя цикл лекций от специалистов в области байкаловедения, кандидатов и докторов наук. Съемки их начались в октябре. В ноябре уже будет отснят весь необходимый материал.

- С января 2020 года планируем включение лекций в региональный компонент школьной программы Иркутской области и республики Бурятия, - сообщает пресс-служба ИГУ. - В целом, проект рассчитан на учителей и школьников 8-9 классов Иркутской области и Бурятии, а так же для всех, кто хочет больше узнать о Байкале. Он будет доступен на платформе Stepik.org.

Просмотрев курс, вы узнаете о климате озера, водном режиме, зимнем Байкале, о животном и растительном мире, о знаменитых эндемиках, о возникновении и изучении «священного моря».

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ИСТОЧНИК KP.RU