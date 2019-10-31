Авария с участием двух большегрузов произошла на Култукском тракте в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:38 2019-10-31T05:38:40+03:00

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От удара скривило кабины, повело контейнер. Авария с участием двух большегрузов произошла на Култукском тракте, недалеко от населенного пункта Граматуха. На видео, опубликованном в социальных сетях видно, что удар был сильным: смяло не только кабину водителя, «порвался» грузовой контейнер, из него высыпалось перевозимое содержимое. Правда, и оно пострадало настолько, что по обломкам трудно понять, что именно перевозил тягач.

Оба большегруза стоят на одной полосе, можно предположить, что один из водителей не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. О самочувствии обоих шоферов сейчас ничего неизвестно. Факт аварии в МВД подтвердили. Она случилась сегодня, 31 октября, совсем недавно.

- На месте сейчас работают наши сотрудники, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Выясняются все обстоятельства ДТП. Информация будет известна чуть позже.

ИСТОЧНИК KP.RU