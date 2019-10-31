2019-10-31T06:03:05+03:00
Дом. Семья

Лучшие друзья: волчица Джесси и дворняжка Жужа поселились в Иркутском зоосаде

Четвероногие делят один вольер
Мария КНЯЗЕВА
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волчица Джесси и дворняжка Жужа поселились в Иркутском зоосадеволчица Джесси и дворняжка Жужа поселились в Иркутском зоосаде
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Волк одиноким быть не может. Ему всегда нужна своя стая, поэтому когда в Иркутском зоосаде появилась маленькая волчица Джесси, о том, чтобы она жила одна и разговоров быть не могло. И хотя Джесси переехала в зоосад из другого зоопарка, ей все равно необходимо общение и социализация с другими животными подобными ей, как отметили зоологи сада, для «правильного развития своих природных навыков».

- Так как сородичей волка содержать в зоопарке у нас пока нет возможности, решено было завести друга-щенка того же возраста, - рассказали «КП» сотрудники Иркутского зоосада. - Теперь мы с вами можем наблюдать чудесные отношения двух псовых, но таких разных по темпераменту животных.

Волчица Джесси и дворняжка Жужа поселились в Иркутском зоосаде

Волчица Джесси и дворняжка Жужа поселились в Иркутском зоосаде

Этим новым другом Джесси стала дворняжка Жужжа. Сейчас они вместе живут в одном вольере и прекрасно ладят: за их играми интересно наблюдать всем посетителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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