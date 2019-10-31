Перерабатывать мусор в строительные материалы будут на острове Ольхон

СЕГОДНЯ 06:21 2019-10-31T06:21:16+03:00

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На острове Ольхон запускают пилотный проект - эко-лабораторию. Мусор теперь будут собирать по разным бакам. Отдельно пластик, отдельно стекло, отдельно органические отходы.

В эко-лаборатории вторсырье будут перерабатывать в популярный строительный материал. Это позволит сформировать замкнутый цикл обращения с отходами на острове. Переработке подвергнутся и органические отходы.

Сейчас мощность введенной в эксплуатацию техники позволяет обрабатывать отходов с нескольких баз общей численностью 300 человек. Проект является пилотным, площадкой для него выбрали усадьбу Бенчаровых в поселке Хужир. Об этом сообщает ИА "Байкал 24".

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ИСТОЧНИК KP.RU