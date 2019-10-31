Перерабатывать мусор в строительные материалы будут на острове Ольхон
На острове Ольхон запускают пилотный проект - эко-лабораторию. Мусор теперь будут собирать по разным бакам. Отдельно пластик, отдельно стекло, отдельно органические отходы.
В эко-лаборатории вторсырье будут перерабатывать в популярный строительный материал. Это позволит сформировать замкнутый цикл обращения с отходами на острове. Переработке подвергнутся и органические отходы.
Сейчас мощность введенной в эксплуатацию техники позволяет обрабатывать отходов с нескольких баз общей численностью 300 человек. Проект является пилотным, площадкой для него выбрали усадьбу Бенчаровых в поселке Хужир. Об этом сообщает ИА "Байкал 24".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первая площадка для раздельного сбора мусора появится в Иркутске (подробнее)
Новые виды мошенничества: пенсионерка из Братска отдала 2,5 млн рублей, поверив лже-агентам спецслужб (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU