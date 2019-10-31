2019-10-31T07:09:38+03:00
Происшествия

Крупный пожар в цехе по обработке древесины потушили в Братске

Из горящего помещения смогли самостоятельно выбраться 10 человек
Анна ПОПОВА
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Крупный пожар в цехе по обработке древесины потушили в БратскеКрупный пожар в цехе по обработке древесины потушили в БратскеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Накануне вечером на пульт дежурного МЧС в Братске поступил звонок с сообщением о пожаре в цехе по обработке древесины. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на весь второй этаж и крышу здания и уже приближался к складу готовой продукции, который находился неподалеку. Оказалось, что из цеха сумели самостоятельно выбраться 10 человек.

- В результате пожара никто не пострадал - все работники успели своевременно покинуть свои рабочие места, - рассказал начальник отдела пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области Андрей Шутов. - Конечно, возгорание принесло большой материальный ущерб, но для нас самая большая ценность - это человеческая жизнь, поэтому главное, что обошлось без жертв.

Из-за того, что пламя очень быстро распространялось по территории цеха, пожару присвоили повышенный уровень сложности. Пожарные сражались с открытым огнем более 2 часов. Когда пожар наконец был потушен, оказалось, что он повредил 1000 квадратных метров цеха по обработке древесины. Также пламя успело уничтожить 5 кубометров готовой продукции.

В настоящее время сотрудники МЧС проводят доследственную проверку, которая поможет установить причины пожара. Пока главной версией остается короткое замыкание. Уже известно, что в цехе не было датчиков дыма, противопожарного водоснабжения и другого необходимого оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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